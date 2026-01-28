Son Mühür/Merve Turan - Evliliklerinde yarım asrı geride bırakan 70 yaşındaki Mualla Tin ile 81 yaşındaki Vecihi Tin, bu kez sağlık mücadelesinde yan yana durdu. Uzun süredir devam eden şikâyetler nedeniyle günlük yaşamı zorlaşan çift, çözüm için Medicana International İzmir Hastanesi’ne başvurdu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Mualla Tin’de ileri evre rahim ve idrar torbası sarkması, Vecihi Tin’de ise ileri derecede omurga kanal darlığı tespit edildi. Her iki hasta için de cerrahi müdahale kararı alındı.

“Yürüyemez hale gelince ameliyata karar verdim”

Mualla Tin, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Uzun süredir rahim sarkması sorunu yaşadım. Zamanla baskı hissi ve ağrı arttı, yürümekte zorlandım. Ayağa kalktığımda rahmin aşağıya indiğini hissediyordum. Sürtünme ve ağrı nedeniyle günlük hayat ciddi şekilde etkilendi. Başta ameliyatı erteledim ancak yürüyemez hale gelince mecburen karar verdim.”

“Ameliyattan iki saat sonra yürüdüm”

Vecihi Tin ise yaklaşık 10 yıl önce kanal daralması nedeniyle ameliyat geçirdiğini, son dönemde şikâyetlerin yeniden arttığını belirtti: “Bacaklarımda karıncalanma, uyuşma ve sıkışma hissi başladı. Kısa mesafede bile durup dinlenme ihtiyacı ortaya çıktı. Yaşımın da etkisiyle daha fazla ertelemeden hastaneye başvurdum. Ameliyat oldum, yaklaşık iki saat sonra yürümeye başladım. Hayatım boyunca ağır işlerde çalıştım. Mobilyacılık yaptım, tersanede çalıştım. Bunun da etkisi bulunduğunu düşünüyorum.”

Robotik cerrahiyle kesi olmadan müdahale

Mualla Tin’in operasyonunu gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tunç Canda, uygulanan yönteme ilişkin şu bilgileri verdi: “Mualla hanım rahim ve idrar torbası sarkması nedeniyle başvurdu. Yapılan muayene sonrası cerrahi tedavi kararı alındı. Operasyon, karında kesi yapılmadan robotik cerrahi yöntemi kullanılarak vajinal yoldan gerçekleştirildi. Hasta, ameliyat sonrası komplikasyon gelişmeden 24 saat içinde taburcu edildi.”

Prof. Dr. Canda, bu tür rahatsızlıkların yalnızca ileri yaşta değil, belirli risk faktörleri bulunan kadınlarda da görülebildiğine dikkat çekti: “Vajinal doğum öyküsü, doğumda bebeğin kilosu, sigara kullanımı, kronik öksürük, kabızlık ve ıkınma önemli risk faktörleri arasında yer alır. Yürüyememe durumu, sarkmanın ileri evresine işaret eder. Robotik cerrahi sayesinde hasta yaklaşık altı saat sonra ayağa kalktı. Karında kesi bulunmaması iyileşme sürecini belirgin şekilde kolaylaştırdı. Vajinal yoldan robotik cerrahi bu vaka açısından nadir uygulanan bir yöntemdir.”

Kanal darlığı mikrocerrahiyle giderildi

Vecihi Tin’in tedavi sürecini yürüten Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ise yapılan tetkiklerde ileri derece kanal darlığı saptandığını belirtti.

Prof. Dr. Şenoğlu, uygulanan yöntemi şöyle açıkladı: “Amacımız hastanın daha uzun mesafeleri ağrısız ve konforlu şekilde yürüyebilmesini sağlamak. Tek taraftan girilerek her iki tarafın rahatlatıldığı ‘unilateral yaklaşımla bilateral dekompresyon’ yöntemi uygulandı. Mikrocerrahi teknik sayesinde platin veya vida kullanılmadan tedavi mümkün oldu.”

Kanal darlığının özellikle ileri yaşta sık görüldüğünü belirten Şenoğlu, “Bu hastalarda 100–200 metre yürüdükten sonra dinlenme ihtiyacı, bacaklarda yanma, uyuşma ve ağrı ortaya çıkar. Mikrocerrahi yöntem hastanede yatış süresini kısaltır, ağrı kesici ihtiyacını azaltır ve hızlı mobilizasyon sağlar. Komplikasyon riski de daha düşüktür,” ifadelerini kullandı.