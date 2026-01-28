Yeşil-kırmızılı kulüpte hem futbol hem de basketbol branşlarında alınan olumsuz sonuçlar, yönetim içinde değerlendirmelere neden oldu.

Bu süreçte Başkan Aygün Cicibaş, kulübe yeterli katkıyı sağlayamayacağını düşünerek istifasını yönetim kuruluna sundu.

Yönetim kurulu istifayı kabul etmedi

Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, yapılan toplantıda kulübün mevcut sportif ve idari durumunu masaya yatırdı.

Görüşmelerin ardından Başkan Cicibaş’ın istifasının kabul edilmemesine oy birliğiyle karar verildi. Cicibaş’ın görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

“Süreç yeniden değerlendirilecek”

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, önümüzdeki haftalarda sürecin yeniden ele alınacağı vurgulandı.

Yönetim kurulunun, kulübün menfaatleri doğrultusunda Başkan Cicibaş ile birlikte hareket etme konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulüp başkanımızın, yaşanan yoğun süreçler ve değerlendirmeler kapsamında istifasını yönetim kuruluna sunduğu doğrudur.

Ancak yapılan yönetim kurulu toplantısında, kulübümüzün mevcut durumu, devam eden sportif ve idari süreçler göz önünde bulundurularak istifanın kabul edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Başkanımızla birlikte önümüzdeki haftalarda süreci yeniden değerlendirmek üzere görüş birliğine varmış, başkanımız da bu talep doğrultusunda görevine devam etmeyi kabul etmiştir.”

“Sadece resmi açıklamalara itibar edilsin”

Açıklamanın sonunda, kulübün istikrarı ve geleceği adına çalışmaların aynı kararlılıkla sürdüğü vurgulanırken, kamuoyundan yalnızca kulübün resmi kanallarından yapılacak açıklamaların dikkate alınması istendi.