İzmir’in Bayındır ilçesinde 2025 yılına ait asayiş ve trafik istatistikleri, suç oranları ile trafik kazalarında kayda değer bir gerilemeye işaret etti. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlar ve trafik güvenliği alanındaki iyileşmeyi ortaya koydu.

Suç istatistiklerinde düşüş dikkat çekti

Emniyet kayıtlarına göre, hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi mal varlığına yönelik suçlarda 2024 yılına kıyasla belirgin bir azalma yaşandı. 2024’te 156 olarak kaydedilen olay sayısı, 2025 yılında 103’e düştü. Bu veriler doğrultusunda, söz konusu suçlarda yaklaşık yüzde 34 oranında düşüş sağlandığı bildirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında artış

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar da raporda yer aldı. 2024 yılında uyuşturucu suçları kapsamında 73 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2025 yılında bu sayı 83’e yükseldi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalar

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 153 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca, denetimler sırasında 21 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Trafik kazalarında can kaybı yaşanmadı

Trafik güvenliği alanındaki denetimlerin de olumlu sonuç verdiği açıklandı. 2024 yılında 112 olan yaralamalı trafik kazası sayısı, 2025’te yüzde 12,5 azalarak 98’e geriledi. Bayındır ilçe sınırları içerisinde 2025 yılı boyunca ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.