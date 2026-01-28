Son Mühür- Türkiye genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, reel sektörde etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak İzmir merkezli iki gıda firması, yaşadıkları mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

İzmir’de faaliyet gösteren Cenkci Turşuculuk Gıda Tur. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile Onda Salamura Konserve Zeytin ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. için konkordato kararı verildi. Firmalarla birlikte şirket sahipleri Behzat Özdemir ve Jülide Çelikcenkçi Özdemir hakkında da konkordato süreci başlatıldı.

Mahkemeden 3 aylık geçici mühlet

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, her iki firma ve firma sahipleri için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Bu süreçte şirketlerin mali yapılarının inceleneceği ve borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik bir yol haritası oluşturulacağı öğrenildi.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla geçici konkordato komiseri görevlendirdi.

Cenkci Turşuculuk 40 yıla yakın geçmişe sahip

Cenkci Turşuculuk’un temelleri, 1985 yılında İzmir’in Pınarbaşı semtinde “Üstün Turşu” adıyla atıldı. Artan üretim kapasitesi ve talepler doğrultusunda firma, 2000 yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan modern tesislerine taşındı. Torbalı’daki tesislerde 7 bin metrekare açık alan, 12 bin metrekare kapalı alan üzerinde üretim gerçekleştiren firma; Cenkci Turşuculuk patenti ve Cenkci markasıyla başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeye üretim yapıyordu.

Onda Salamura zeytincilik Manisa’da üretim yapıyor

Konkordato ilan eden bir diğer firma olan **Onda Salamura Konserve Zeytin ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.**nin merkezi İzmir Gıda Çarşısı’nda bulunuyor. Firma, üretim faaliyetlerini ise Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki tesislerinde sürdürüyordu.