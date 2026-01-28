Son Mühür/ Beste Temel - Projelerini ve hedeflerini oda üyeleriyle paylaşan Ethem Hiçüşenmez, toplantıda yaptığı konuşmada değişim vurgusu yaptı. Hiçüşenmez, “Değişime varsanız ben de varım” sözleriyle üyelere seslendi. Toplantıya katılan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ile Otokent Başkanı Feyzi Demir, Hiçüşenmez’e destek verdiklerini açıkladı.

“Her üyeyi kucaklayacağız”

Rent a car sektörünün yaşadığı sorunlara değinen Hiçüşenmez, ruhsat değişiklikleri ve yer tahsisi konularının çözüm beklediğini ifade etti. “Rent a car esnafı ruhsat değişikliği yapamıyor. Gaziemir Belediyesi ve diğer belediyelerle görüşmeler yapıldı. Konut altı alan ve araç toplama alanı talepleri bulunuyor. Bu sorun devlet desteğiyle çözülebilir. Yumruğu masaya birlikte vurmalıyız. Bugünkü geri dönüşler son derece önemli,” dedi. Oda üyelerinin yalnızca galericilerden oluşmadığını vurgulayan Hiçüşenmez, “Biz her üyeyi kucaklayacağız. Tutulamayacak sözler verilmeyecek,” ifadelerini kullandı.

“Seçim yatırımıyla oyalanıldı”

Hiçüşenmez, 24 Kasım 2021’de kurulan İZOTO Kooperatifi üzerinden eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: “İZOTO Kooperatifi seçim yatırımı olarak kuruldu. Aradan dört buçuk yıl geçti. Arsa nerede, proje nerede? Beş yıla yakın sürede hiçbir icraat ortaya konmadı. Genel kurul öncesi yeniden arsa ve proje söylemleri dile getirildi. Üye bunun farkında. Bu tablo inandırıcı bulunmadı.” Konuşmasının sonunda Yalçın Ata’ya “Site için söz veriyor musunuz?” sorusunu yönelten Hiçüşenmez’e, Ata salonda ayağa kalkarak “Söz veriyorum” yanıtını verdi.

Otokent’ten açık destek

Toplantıda söz alan Otokent Genel Müdürü Yılmaz Karakaya, Hiçüşenmez’e tam destek verdiklerini açıkladı. Karakaya, yeni vergi paketiyle galericilerden ek harçlar alınmasının gündeme geldiğini belirterek, “Bu düzenleme özellikle kiracılara ağır yük getirir. Konu Ticaret Bakanlığı nezdinde dile getirildi. Seçim sonrası çözüm için girişimler yapılacak,” dedi. İşyeri açma ruhsatının kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Karakaya, “Birlik sağlanamadı. Sorunların çözümü için Otokent olarak Başkan Adayımız Ethem Hiçüşenmez’e tam destek verildi,” ifadelerini kullandı.

Yola inançla çıkıldı

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise Hiçüşenmez’in sahada aktif çalışma yürüttüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Ethem Hiçüşenmez hiç üşenmeden esnafı ziyaret etti. Küçük bir kadroyla çıktığı bu yolda destek büyüdü. Mevcut yönetimde hizmet görülmedi. Hizmet için yenilenme şart.”

Ata, oda üyelerine de şu sözlerle seslendi: “Galericinin hangi sorunu varsa, İzmir Birliği en büyük destekçisi olacaktır. Amacımız üyeye hizmet götürmek. Yapılacak çok iş var. Ethem Hiçüşenmez göreve geldiğinde sonrası aydınlık olur. Birlik olursak önümüzde hiçbir engel duramaz.”