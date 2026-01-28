Son Mühür/ Osman Günden - İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü içme suyu altyapı yatırımlarıyla son iki yılda önemli ölçüde düşürülen kayıp-kaçak oranlarını daha da aşağı çekmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda eylül ayında Gaziemir Sarnıç’ta temeli atılan 205 milyon liralık proje sahada hızla ilerledi, çalışmalarda yüzde 30 seviyesine ulaşıldı.

İki yıl sürmesi öngörülen yatırımın, planlanandan daha kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

75 kilometrelik altyapı yenileniyor

Sarnıç’ın farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen imalatlar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut PVC hatlar söküldü, yerine dayanıklı ve uzun ömürlü duktil borular yerleştirildi.

Proje tamamlandığında;

60 kilometre duktil içme suyu hattı,

15 kilometre branşman hattı

olmak üzere toplam 75 kilometrelik altyapı yatırımı hayata geçirilmiş olacak.

Yatırımla birlikte bölgede kayıp ve kaçak su oranlarının düşürülmesi, artan nüfusun uzun yıllar kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimi amaçlanıyor.

“40–50 yıl altyapı ihtiyacını karşılayacak”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’a saha hakkında bilgi veren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Sarnıç’ta eskiyen hatlar nedeniyle sık arızalar yaşandığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Bu yatırımla Sarnıç’ta uzun vadeli bir altyapı kuruldu. Yapılan imalatlar, bölgenin 40–50 yıl boyunca içme suyu altyapı ihtiyacını karşılayacak nitelikte.”