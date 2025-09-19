Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Kuşadası Yolcu Limanı Ege Port organizasyonunda Atatürk Bulvarı sahilinde yapılan kıyı temizliği etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Adviye Ertuğrul Acun Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ile Mahmut Esat Bozkurt İlköğretim öğrencileri, liman personeli ve gönüllüler katıldı.

Öğrencilerden sahile duyarlılık

Katılımcılar, yaklaşık 2 kilometrelik alanda temizlik yaptı. Öğrenciler etkinlik boyunca çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Öğrencilere, atıkların doğada kaybolma süresi ve deniz ekosistemine verdiği zararlarla ilgili bilgiler verildi. Böylece katılımcılara yalnızca temizlik değil, çevre bilinci de kazandırıldı.

Gençlerde çevre bilinci hedefleniyor

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özellikle öğrencilerde farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.