Türkiye’nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Ankara’daki öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara’da farklı okulları ziyaret ettiler

Gezeravcı, Keçiören Nuri Pakdil Anadolu Lisesi, Pursaklar Ülker İlkokulu ve Pursaklar Saray Ortaokulunu ziyaret etti. Atasever ise Altındağ Gülpınar Şehit Fatih Korçam İlkokulu, Mamak Sultan Alparslan İlkokulu ve Mamak Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Gençlere tavsiyeler verdiler

Astronotlar, uzay çalışmalarına ilişkin deneyimlerini aktararak astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere hayallerinin peşinden gitmeleri ve bilime ilgi duymaları konusunda ilham veren konuşmalar yaptı.