Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir Beko deposu önünde yükleme bekleyen tır şoförleri, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek tepkilerini gösterdi. Yaklaşık 9 saattir bekletildiklerini belirten şoförler, bu süreçte temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığından şikayetçi.

"25 dakika sonra" diyerek...

Şoförlerden Berk Ürşen, dokuz saat boyunca Beko'nun önünde bekletildiklerini ve sürekli olarak "25 dakika sonra, yeşil sıradasın" gibi ifadelerle oyalandıklarını söyledi. Yaşadıkları sıkıntının sadece bekleme süresiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Ürşen, takograf sürelerinin dolması nedeniyle araçlarını hareket ettiremediklerini ve bu durumun işlerini aksattığını belirtti. "Bu sefer çağırıyorlar, gidemiyoruz, edemiyoruz. Her türlü işimizden oluyoruz. Zamanımız gidiyor. Burada perişan oluyoruz," diyen şoför, yemek ve su gibi temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını, tır şoförlerine hiçbir şekilde destek olunmadığını dile getirdi.

İzmir'deki depoda 17 saat boşaltma için bekledikleri iddiası

Benzer bir durum yaşayan diğer bir şoför Ahmet Emir Kılıç ise, yaşadığı çilenin sadece bu depoyla sınırlı olmadığını anlattı. İstanbul'daki Arçelik deposunda 17 saat yükleme beklediğini, ardından İzmir'deki depoda 17 saat boşaltma için bekletildiğini ifade eden Kılıç, tüm şirketlerin birbirine bağlı olduğunu (Beko, Arçelik) ve bu bekleme sürelerinin ardı arkası kesilmediğini belirtti. Beko deposu önünde geçirdiği dokuz saatin ardından, takograf kuralları gereği dokuz saat daha beklemek zorunda kalacağını ve toplamda 18 saatini bu şekilde yolda harcadığını söyledi.

Yemek ihtiyaçlarını bile kendi ceplerinden karşıladıklarını belirten Kılıç, içerideki görevlilerin şoförlere karşı duyarsız olduğunu ve "Şoför yemeğe çağırılmaz" gibi ifadelerle karşılaştıklarını dile getirdi. Şoförlerin, aldıkları sefer ücretinin büyük bir kısmının bu tür ek masraflara ve zaman kayıplarına gittiğini vurgulayan Kılıç, yaşadıkları duruma isyan etti. Şoförler, bu tür bekletme ve ilgisizliklerin, mesleğin zorluklarını daha da artırdığını ve yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını beklediklerini ifade etti.