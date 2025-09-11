Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği “4. Öğrenci Yaz Okulu” üç haftalık programın ardından sona erdi. “Kentsel Boşluklardan Yaşayan Mekanlara” temalı eğitimde öğrenciler, ilçedeki kamusal alanlar için yaratıcı tasarımlar geliştirdi. Başkan Yıldız Ünsal, “Bu program, kentimizin kamusal alanlarına dair ortak hayallerimizin filizlendiği bir platform oldu” dedi.

Üç haftalık yoğun eğitim

Karşıyaka Belediyesi, üniversitelerin kentsel tasarım, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama bölümlerinde eğitim gören öğrenciler için bu yıl dördüncü kez “Öğrenci Yaz Okulu”nu düzenledi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, meslek odaları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği programa 22 öğrenci katıldı. Alanında uzman isimlerle buluşan gençler, seminerler, atölyeler ve saha çalışmalarıyla mesleki becerilerini geliştirdi.

Üç mahallede kentsel dönüşüm önerileri

Donanmacı, İmbatlı ve Şemikler mahallelerinde belirlenen kentsel boşlukların yaşayan mekanlara dönüştürülmesi için disiplinler arası çalışmalar yürütüldü. Öğrenciler, kamusal alanların kimliğini güçlendiren, dirençli kentler için peyzaj stratejileri içeren projeler hazırladı.

Final töreni ve sergi

Program, Çatı Bostanlı’daki kapanış töreniyle tamamlandı. Törene belediye yöneticileri, akademisyenler ve meslek odası temsilcileri katıldı. Öğrenciler, projelerini sunarak önerilerini paylaştı. Çalışmalar, önümüzdeki günlerde Galeri Alt’ta açılacak sergiyle Karşıyakalıların beğenisine sunulacak.

“Gençlerin fikirleri yol gösterici olacak”

Başkan Yıldız Ünsal, gençlerin yaratıcı gücünün Karşıyaka’nın mekânsal dönüşümüne ilham vereceğini belirtti. “Her öneriniz, kentimizin daha yaşanabilir ve kapsayıcı bir geleceğe ilerlemesinde yol gösterici olacak. Gençlerin fikirlerine kulak vermeye, birlikte üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.