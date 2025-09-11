İzmir'in Karşıyaka ilçesi, belediye işçilerinin başlattığı grev nedeniyle derin bir çöp kriziyle karşı karşıya. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube'ye bağlı Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. çalışanları, uzun süredir alamadıkları maaşları ve toplu iş sözleşmesi (TİS) hakları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Bu durum, ilçenin ana cadde ve sokaklarında çöp yığınlarının oluşmasına ve çevre kirliliğinin giderek artmasına neden oldu.

İşçilerin grev gerekçeleri ve talepleri

Karşıyaka Belediyesi'nin iki şirketi olan Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, 35 gündür devam eden eylemlerine rağmen bir sonuç alamayınca grev kararı aldı. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube temsilcileri, Kent A.Ş.'de çalışan 580 işçinin altı aydır maaşlarını alamadığını, bin 200 çalışanı bulunan Personel A.Ş.'de ise temmuz ayına ait maaşların yalnızca yüzde 36'sının ödendiğini belirtti. Geri kalan ödemelerin yapılmaması, işçileri ekonomik olarak zor durumda bıraktı ve ailelerini geçindirmekte güçlük çekmelerine yol açtı.

Grev, belediyenin ana şantiyesi ve temizlik işleri şantiyesinde başladı ve kısa sürede tüm ilçeyi etkiledi. İşçiler, maaşlarının tamamı ödenmeden ve geriye dönük hakları teslim edilmeden işlerinin başına dönmeyeceklerini ifade etti. Belediye yönetiminden acil bir çözüm bekleyen işçiler, durumun daha fazla kötüye gitmemesi için yetkilileri müzakereye davet etti.

"Hastalık olabilir, bir çözüm bulunmalı"

Grev nedeniyle oluşan çöp yığınları, özellikle işlek caddelerde yaşayan vatandaşların ciddi rahatsızlık duymasına sebep oldu. Çevreye yayılan kötü koku ve oluşan kirlilik, halk sağlığı endişelerini beraberinde getirdi. Bölge sakinlerinden Oğuz Ayhan (46), yaşanan durumun sadece estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda bulaşıcı hastalık riskini de artırdığını dile getirdi. Ayhan, "Normalde buralar tertemiz olurdu, çöpler düzenli toplanırdı. Şimdi her yer pislik içinde. Bu durum hem insanlara hem de hayvanlara zarar verebilir. Bu işlerin bir şekilde çözülmesi ve temizliğin bir an önce sağlanması gerekiyor" diyerek yetkililere seslendi.

"Bayraklı'da körfez, Karşıyaka'da çöp kokuyor"

Mahalle sakinlerinden Selçuk Savaş (32) ise duruma adeta alıştıklarını ifade etti. "Bayraklı'dan Karşıyaka'ya gelirken Körfez kokusuyla karşılaşıyoruz, burada ise sürekli çöp yığınları var" diyen Savaş, çöplerden dolayı farelerin de ortaya çıktığını ve özellikle akşam saatlerinde sineklerin yoğunlaştığını vurguladı. Vatandaşlar, kentin temizliğini tehdit eden bu soruna kalıcı bir çözüm getirilmesini bekliyor. İşçi grevinin ne zaman sona ereceği ve çöp sorununun ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.