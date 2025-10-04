Balıkesir’in Gönen ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 öğrenci hafif yaralandı. Kaza, Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.R.U. idaresindeki 10 CBM 13 plakalı otomobil ile 10 HE 199 plakalı öğrenci servisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ekiplerin incelemesi sürüyor

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü A.R.U. ve yanındaki yolcu H.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi. Serviste bulunan 7 öğrenci hafif şekilde yaralanırken, servis şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yaralı öğrenciler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi veya çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.