Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki N.K. yönetimindeki 01 AEM 471 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Y.D. idaresindeki 31 ATK 045 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak ağır yaralandı.

Emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.D. hayatını kaybetti. N.K.’nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.