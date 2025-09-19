Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.”

Yıldırım’ın istifası, oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından geldi. Daha önce bu görüntülerin şantaj amacıyla servis edildiğini öne süren Yıldırım, oğlunun tefecilerin tuzağına düştüğünü dile getirmişti. Söz konusu videoyu çeken kişinin, oğlunun eski iş ortağı olduğunu belirten Yıldırım, “Oğlum geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı sıkıntıya girdi” ifadelerini kullanmış ve durumu emniyet birimlerine ilettiğini açıklamıştı.