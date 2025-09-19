Soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki şirketlerin kullanılarak “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” suçlarının işlendiği öne sürülüyor.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi

Yetkisizlik kararının ardından, dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Bundan sonraki süreçte soruşturma, İstanbul’daki savcılık birimleri tarafından yürütülecek.

Süreç yakından takip ediliyor

Can Holding bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin suçlamaların, mali boyutu da kapsayan geniş çaplı bir incelemeye tabi tutulacağı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı devralmasıyla birlikte soruşturmanın daha kapsamlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.