Sofralarda özellikle yemeklerden sonra sıkça tercih edilen maden suyu, içerdiği minerallerle öne çıkıyor. Ancak tüketim şekliyle ilgili gündeme gelen bir iddia, yıllardır yapılan alışkanlığı tartışmaya açtı.

Maden suyunun bardağa dökülmesi sırasında yaşanan yoğun köpürme ve karbondioksit çıkışı nedeniyle doğrudan cam şişesinden tüketilmesi gerektiği ileri sürülüyor.

Mineral bakımından oldukça zengin

Doğal maden suyunda kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, florür ve çinko gibi çeşitli mineraller bulunuyor. Özellikle kalsiyum ve magnezyum içeriği nedeniyle maden suyu günlük beslenmede tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

Bardağa dökünce ne oluyor?

Şişenin kapağı açıldığında basıncın düşmesiyle maden suyundaki çözünmüş karbondioksitin bir bölümü gaz halinde ayrılmaya başlıyor. İçecek bardağa döküldüğünde ise köpürme ve kabarcık oluşumu daha belirgin hale geliyor.

Maden suyundaki yararlı maddeler bu şekilde azalıyor. Bu nedenle içeceğin doğrudan cam şişeden tüketilmesi gerektiği öne sürülüyor.

Ancak karbondioksitin azalması ile maden suyundaki minerallerin tamamen kaybolması aynı şey değil. Bu nedenle “bardağa döküldüğünde bütün mineralleri yok olur” şeklindeki ifadeleri kesinleşmiş bir sağlık bilgisi olarak değerlendirilmiyor.