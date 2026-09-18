Güneydoğu Anadolu’nun geleneksel içeceklerinden meyan şerbetinin yolculuğu toprağın altında başlıyor. Fırat Nehri çevresindeki verimli topraklarda yetişen meyan kökü, çeşitli işlemlerden geçirilerek şerbete dönüşüyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilen içecek, kendine has aroması nedeniyle diğer şerbetlerden ayrılıyor.

Önce topraktan çıkarılıyor

Şerbetin ana malzemesini meyan kökü oluşturuyor. Fırat Havzası’nda doğal olarak yetişen kökler topraktan çıkarıldıktan sonra kurutuluyor. Ardından suyun içerisinde bekletilen köklerin aroması suya geçiyor. Böylece bölgenin yıllardır tükettiği meyan şerbeti ortaya çıkıyor.

Bakır kazanlarda servis ediliyor

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun birçok kentinde meyan şerbeti geleneği sürüyor. Sokak satıcılarının bakır kazanlarda hazırlayıp sunduğu içecek, yerel halk kadar bölgeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekiyor.

İlk kez içen tadına şaşırıyor

Meyan şerbetinin tadı alışılmış içeceklerden biraz farklı. Tatlımsı ancak hafif acımsı bir aromaya sahip. Geleneksel tarifinde yalnızca meyan kökü ve su bulunuyor. Bazı yörelerde ise tarçın, karanfil veya limon eklenerek farklı tatlar elde ediliyor.

Fazla tüketimine dikkat

Meyan kökü doğal bileşikler içeriyor. Ancak aşırı tüketimi, özellikle yüksek tansiyonu bulunan kişiler açısından sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu nedenle düzenli tüketim öncesinde sağlık profesyonelinden görüş alınması önem taşıyor.