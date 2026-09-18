Yüz binlerce hak sahibini ilgilendiren TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası, peşin ödeme gücü olanlara borç yükünü hafifletme fırsatı sunuyor. Bakanlık, vatandaşların bütçesini rahatlatmak amacıyla borcun tamamını tek seferde kapatanlara doğrudan dörtte bir oranında indirim sağlayacak. Borcun tamamını tek kalemde ödeyemeyenler ise kısmi kapatma seçeneğinden faydalanabilecek.

Fırsat kapıyı çaldı. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini kapatan hak sahipleri, peşin yatırdıkları bu kısım için de yüzde 25 indirim avantajını cebine koyacak.

TOKİ indirim başvurusu ne zaman yapılacak?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve hak sahipleri 19 Ekim 2026 mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Süre uzatımı planlanmadığı için belirlenen son güne kadar bankaya müracaat etmeyen alıcılar bu haktan yararlanamayacak.

Takvim işlemeye başladı. Başvuru süreci toplam 28 gün sürecek ve tüm işlemler gayrimenkul sözleşmesinin imzalandığı banka şubelerinden yürütülecek.

Başvuru şartları ve borç kapatma koşulları

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Hak sahiplerinin kampanyadan faydalanabilmesi için satış sözleşmesinin üzerinden belirli bir sürenin geçmiş olması ve geri ödeme taksitlerinin başlamış bulunması şart koşuluyor.

Kriter Uygulama Esası Başvuru tarihleri 22 Eylül - 19 Ekim 2026 İndirim oranı Peşin ödemede yüzde 25 Kısmi ödeme hakkı Kalan borcun en az yüzde 25'i İlgili kurum adresi toki.gov.tr

Kat mülkiyeti kurulan projelerde yaşayan vatandaşlar, başvuruya gitmeden önce site yönetiminden borcu yoktur belgesi temin edecek. Ayrıca bağlı bulunulan belediyeden emlak beyan değerini gösteren evrak da bankaya sunulacak belgeler arasında bulunuyor.

Hangi bankalara başvuru yapılacak?

Hak sahipleri, gayrimenkulü satın alırken sözleşme imzaladıkları aracı banka olan Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine bizzat giderek borç kapatma talebinde bulunacak. Banka görevlileri indirimli tutarı anında hesaplayarak hak sahibine ödeme planını çıkaracak.

Hesaplar yeniden yapılıyor. Peşin kapatma yapacak parası olmayan vatandaşlar, aracı bankaların sunduğu konut kredisi imkanlarını da değerlendirebilecek. Kampanyaya dair tüm güncel duyurular ve proje bazlı detaylar ise resmi idare portalı üzerinden takip edilecek.