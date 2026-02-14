Son Mühür/ Beste Temel - İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda önemli bir başarı elde etti. Okul, Yazılım alanında Ege Bölge Birincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Tarım ve sürdürülebilirlik temalı proje

Lise düzeyinde “Tarım ve Sürdürülebilirlik” temasıyla hazırlanan “FARMIQ” adlı proje, bölge değerlendirmelerinde öne çıktı. Çalışma, Türkiye genelinde binlerce proje arasından seçilerek finale kalan 12 proje arasında yer aldı.

Öğrenciler ve akademik rehberlik

Projenin geliştiricileri Mehmet Emir Özdiş ve Aksel Eruysal, yenilikçi yaklaşım ve çözüm odaklı tasarımlarıyla jüri takdiri aldı. Danışman öğretmen Yasemin Bilgin Kırkgöz, akademik rehberliğiyle sürece katkı sundu.

Kurucu temsilciden değerlendirme

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam, başarıya ilişkin açıklamasında okulun vizyonunun bilimsel düşünen, araştıran ve toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üreten bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. FARMIQ projesinin bu misyonun somut bir örneği olduğunu belirten Adam, Türkiye finallerinde öğrencilere başarı dileklerini iletti.