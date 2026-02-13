İzmir’de etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, ulaşım ve yerleşim alanlarında olumsuzluklara yol açtı. Ödemiş ile Manisa’nın Turgutlu ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda çökme meydana gelirken, Karaburun’da taşan dere nedeniyle iki evde hasar oluştu.

Yetkililer, riskli bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ödemiş–Turgutlu kara yolu trafiğe kapatıldı

Ödemiş ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışın ardından, Ödemiş–Turgutlu kara yolunun bir bölümünde zemin kayması ve çökme oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolun Üzümlü Mahallesi’nden sonraki kısmını güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapattı. Kara yolunun onarımı için ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.

“Yukarı Dere taştı”

Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, bölgede geceden bu yana süren yağış nedeniyle Yukarı Dere’nin taştığını ifade etti. Çökme yaşanan yolun çok sayıda mahalle sakini tarafından aktif olarak kullanıldığını belirten Toktaş, alternatif güzergâhların devreye alındığını söyledi.

Yetkililer, sürücülerin kapatılan güzergâh yerine yönlendirme tabelalarını takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Karaburun’da iki evde hasar

Öte yandan Karaburun ilçesinde Karareis Can Boğazı Deresi’nin taşması sonucu Küçükbahçe Mahallesi’nde bulunan iki evde hasar meydana geldi. Yazlık olarak kullanılan evlerin olay sırasında boş olduğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışması başlattığı bildirildi.

Ekipler sahada

İzmir genelinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok noktada su baskını ve zemin kayması riskine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve olası risk durumlarında ilgili birimlere hızlı şekilde bilgi vermeleri gerektiğini vurguladı.