Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Ödemiş'e bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde M.A.’ya ait ekmek fırınında meydana geldi. Fırında rutin olarak yürütülen baca temizliği çalışması esnasında bacadan yükselen kıvılcımlar, binanın çatı katına sıçradı.

Kıvılcımlar kasaları ve odunları tutuşturdu

Çatı katında depolanan ahşap kasalar ile odunların alev almasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü. Fırından yükselen dumanları ve alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlerin büyümesini engelledi

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer binalara sıçramasını önlemek için hızla müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü ve ardından soğutma çalışması yapıldı.

Can kaybı yaşanmadı, iş yerinde hasar oluştu

Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi. Yangın nedeniyle fırın binasında ve çatı katında maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.