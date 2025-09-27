Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında başlatılan “102 Süreli Sergi Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk” projesinin İzmir ayağı Ödemiş’te gerçekleştirildi. Ödemiş Müzesi’nde düzenlenen törende, “Küçük Menderes’in Büyük Mirası: Yusufdere Tümülüs Buluntuları” sergisi ziyaretçilere tanıtıldı.

Lidya dönemine ait buluntular

Sergide, Ödemiş’in Hüroğlu Tepesi’nde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Lidya dönemine ait eserler yer aldı. Emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, buluntular arasında yaklaşık 1400 yıl önce ölen kişiyle birlikte gömülen eşyaların bulunduğunu açıkladı. Törenlerde kullanılan yiyecek–içecek kapları, kıyafetler ve kozmetik malzemeleri serginin öne çıkan parçaları oldu.

Sergi kalıcı olacak

Prof. Dr. Sevin, yeni buluntular ortaya çıktıkça koleksiyonun zenginleşeceğini ve serginin kalıcı olarak Ödemiş Müzesi’nde ziyaret edilebileceğini ifade etti. Böylece bölgenin tarihî mirasının sürekli olarak ziyaretçilerle buluşacağı belirtildi.

Geniş katılım

Açılış törenine Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel ve çok sayıda davetli katıldı.