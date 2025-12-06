İzmir’de yıl boyunca başarılarıyla öne çıkan sporcuların ödüllendirildiği Sporun En’leri Ödül Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile önceki dönem bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende hem Türkiye’nin son yıllardaki spor başarıları hem de İzmir’de yapılan yatırımlar ön plana çıktı.

Bakan Bak: “Türkiye’nin spor başarıları dünyada konuşuluyor”

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin uluslararası arenadaki yükselişine dikkat çekti.

Bak, artan lisanslı sporcu sayısının ve alınan madalyaların, Türkiye’nin spor politikalarının başarısını gösterdiğini söyledi.

Kasapoğlu: “İzmir sporun marka şehridir”

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu ise konuşmasında İzmir’in spor kültürüne vurgu yaptı.

Kasapoğlu şunları söyledi:

“İzmir bir spor şehri; takımlarıyla, bireysel sporcularıyla ilklere imza atan bir şehir. Bugün burada ödül alan herkes hem bugünün hem geleceğin yıldızı. İzmir için muhteşem tesisler yaptık.”

Kasapoğlu ayrıca, kısa süre içinde açılması planlanan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu’nun Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olduğunu belirtti.

“Gençler için, sporcular için durmadan çalışacağız”

Kasapoğlu, İzmir’e yapılan yatırımların süreceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“İzmir gençliği için, bu şehrin spor kültürünü daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak’a da İzmir’e verdikleri değer için teşekkür ediyorum.”

Protokol heyeti yeni olimpik havuzu inceledi

Ödül töreninin ardından Bakan Bak, Dr. Kasapoğlu ve beraberlerindeki heyet, yapımı tamamlanan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.

Tesisin açılışının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.