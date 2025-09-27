İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Şahbaz, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer Ayı kapsamında, Alzheimer hastalığına ilişkin güncel gelişmeler ve koruyucu önlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Şahbaz, Alzheimer’ın hem dünyada hem de Türkiye’de hızla artan ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek, hastalığın yalnızca unutkanlıkla sınırlı kalmadığını, düşünme, algılama, davranış ve günlük yaşam aktivitelerini de etkileyen ilerleyici bir beyin rahatsızlığı olduğunu vurguladı.

Mevcut tedavi ve yeni ilaç araştırmaları

Hastalığın henüz kesin bir tedavisi bulunmadığını ifade eden Dr. Şahbaz, mevcut ilaçların yalnızca semptomları kontrol etmeye yönelik olduğunu, hastalığın seyrini tamamen durduramadığını söyledi. Son dönemde beyinde biriken zararlı proteinleri hedef alan yeni nesil ilaçların ön plana çıktığını belirten Dr. Şahbaz, bazı ilaçların farklı ülkelerde onay aldığını ve hastalığı yavaşlatma potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Dr. Şahbaz, “Donanemab, Lecanemab ve ALZ-801 gibi faz 3 aşamasındaki yeni ajanlar umut verici sonuçlar sunuyor. Bunun yanı sıra dünyada kök hücre tedavileri, aşı çalışmaları ve genetik yaklaşımlar da yoğun şekilde araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Yaşam tarzı değişiklikleri önemli

İlaç çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Dr. Şahbaz, Alzheimer ile mücadelede ilaç dışı yöntemlerin de kritik rol oynadığını belirtti. Düzenli egzersiz yapmak, Akdeniz tipi beslenmeyi benimsemek, kaliteli uyku uyumak, zihinsel aktivitelerle beynin canlılığını korumak ve sosyal yaşamı aktif tutmanın hastalığın seyrini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Sosyal ve zihinsel aktiviteye vurgu

Zihinsel aktivitelerin beyin sağlığı üzerindeki önemine değinen Dr. Şahbaz, bilmece çözme, sudoku oynama veya kitap okuma gibi faaliyetlerin zihinsel kapasiteyi korumada faydalı olduğunu belirtti. Beden sağlığının sürdürülmesi için düzenli yürüyüş ve egzersizin günlük rutine dahil edilmesi gerektiğini aktardı. Sosyal açıdan aktif kalmak için ise aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, topluluk ve sosyal gruplara katılım sağlamanın önemine dikkat çekti.

Dr. Şahbaz, “Zihinsel, bedensel ve sosyal açıdan aktif bir yaşam sürdürmek, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmada güçlü bir destek sunmaktadır. Bugün için kesin bir tedavi olmasa da hem tıbbi gelişmeler hem de yaşam tarzı düzenlemeleriyle Alzheimer’a karşı etkili adımlar atılabiliyor” ifadelerini kullandı.