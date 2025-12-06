İzmir'de sivil trafik ekipleri, sosyal medyada hızla yayılan ve kamu güvenliğini tehdit eden "akan trafikte tehlike saçan iki araç" görüntülerinin peşine düştü. Gerçekleştirilen titiz soruşturma neticesinde, sorumsuz hareketleriyle diğer yol kullanıcılarını riske atan iki araç sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu iki şahsa toplamda 138 bin TL'yi aşan rekor seviyede idari para cezası uygulandı.

Sosyal medya ihbarı harekete geçirdi: Ekipler sürücüleri belirledi

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, Yunus Emre Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde iki otomobilin "drift" diye tabir edilen tehlikeli manevraları yaptığı anlara ait videoların sosyal medyada paylaşılması üzerine başladı. Görüntüleri detaylı bir şekilde inceleyen trafik ekipleri, kural ihlali yapan araçların direksiyonundaki şahısların A.E.D.B. ve V.İ. olduğunu kesinleştirdi. Yapılan bu kararlı takip, trafiği tehlikeye atan eylemlerin cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Bir sürücüye 12 ihlalden 73 bin TL ceza, ehliyetine iki ay el konuldu

Sürücülerden A.E.D.B.'nin dosyası oldukça kabarık çıktı. Bu şahsa, tespit edilen tam 12 farklı trafik ihlalinden dolayı toplamda 73 bin 101 TL idari para cezası kesildi. Bu ağır para cezasının yanı sıra, sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı ve kullandığı araç trafikten men edildi. Bu yaptırımlar, yalnızca para cezasının ötesinde, trafik kurallarına uymayanlara karşı caydırıcılığın önemini gösteriyor.

Tekerrür Hali Daime iptal getirdi: İkinci sürücünün ehliyeti süresiz alındı

Diğer sürücü V.İ.'ye ise 9 ayrı trafik kuralı ihlalinden ötürü toplamda 64 bin 958 TL idari para cezası uygulandı. Ancak V.İ. hakkındaki yaptırımlar daha da ağır oldu. Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini (drift yapma) daha önce de ihlal ettiği belirlenen V.İ.'nin, kuralı ikinci kez tekrarlaması sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca, aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek, bu tür sorumsuz eylemlere karşı sıfır tolerans politikası uygulandı.

Yüksek ceza yanında adli süreç başlatıldı: Trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu

İdari para cezaları ve ehliyet yaptırımlarının ötesinde, her iki sorumlu sürücü hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bu durum, yapılan eylemin sadece bir idari kabahat değil, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil ettiğini ve kamuoyu vicdanını rahatsız eden bu tür davranışların yargı önünde de hesap vereceğini gösteriyor.