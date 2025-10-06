İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Üçeylül Mahallesi, muhtarının hayata geçirdiği sıra dışı ve ilham verici bir sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettiriyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, rutin hizmetleri için kullandığı muhtarlık bürosunu, aldığı bir kararla modern ve işlevsel bir mahalle kütüphanesine dönüştürdü. Bu yenilikçi adım, bölge sakinlerinin kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor. Muhtar Çetin’in bu girişimi, bölge halkı tarafından büyük takdirle karşılandı.

Konum dezavantajı, sosyal projeye dönüştü

Muhtar Mehmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kararın temelinde mahalledeki bir ihtiyacın yattığını belirtti. Üçeylül Mahallesi’nin coğrafi konumu itibarıyla mevcut halk kütüphanesine uzak olduğunu ve bu durumun, özellikle çocuklar ve yaşlılar için kitap erişimini zorlaştırdığını aktardı. Muhtar, bu dezavantajı gidermek ve kültür hizmetini vatandaşın ayağına getirmek amacıyla bürosunu kütüphaneye çevirme fikrini geliştirdi. Projeye kaynak sağlamak için ise tamamen hayırseverlerin desteğinden yararlandığını ifade etti. Kitap bağışlarıyla zenginleşen kütüphane, kısa sürede mahallenin yeni kültürel buluşma noktası haline geldi.

Mahalle sakinlerinden projeye tam destek ve büyük ilgi

Muhtarlık bürosunun beklenmedik bir şekilde kütüphaneye dönüşmesine şahit olan mahalle sakinleri, projeye büyük ilgi gösterdi. Mahalle sakinlerinden Gülşah Çam, muhtarlık binasını ilk gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı ve memnuniyeti dile getirdi. Çam, bu sosyal sorumluluk projesinin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Muhtarımızın bu girişimi gerçekten takdire şayan. Mahallemiz için büyük bir hizmet oldu. Ben hem kendime hem de kızıma okuması için hemen birkaç kitap aldım," dedi.

Muhtar Çetin, kütüphane bürosunda sadece kitap bulundurmakla kalmayıp, mahalle halkının taleplerini de dinleyerek kütüphane içeriğini zenginleştirmeyi amaçlıyor. Çocuklar için masal ve hikaye kitapları, genç ve yetişkinler için ise roman, tarih ve kişisel gelişim gibi farklı türlerdeki eserler raflarda yerini almış durumda. Üçeylül Mahallesi Muhtarlığı'nın bu yeni işlevi, yerel yönetimlerin kültürel yaşamı desteklemede oynayabileceği önemli rolün somut bir örneği olarak diğer mahallelere de ilham kaynağı olmayı hedefliyor.