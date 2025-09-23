Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nde çalışan işçiler, maaşların aylardır ödenmemesi ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakların gasp edilmesi nedeniyle süresiz iş bırakma eylemi başlattı. DİSK/Genel-İş 10 No’lu Şube tarafından yapılan “Kamuoyuna Zorunlu Açıklama” başlıklı duyuruda, belediye yönetimi ağır şekilde eleştirildi.

“Bu Artık Ekonomik Değil, Vicdani Bir Kriz”

Açıklamada, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. çalışanlarının uzun süredir maaşlarını alamadığı, bu durumun artık yalnızca ekonomik bir kriz değil, aileleri yıkan ve kamu vicdanını yaralayan bir adaletsizlik haline geldiği vurgulandı. Birçok işçinin borç batağında olduğu, ailelerin dağıldığı ve bazı çalışanların tefecilerin tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

İş Kanunu’na Atıf: "Bu Eylem Yasal Haktır"

Sendika, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesine atıfta bulunarak, ödemelerin yapılmaması halinde işçilerin iş görme borcunu yerine getirmeme hakkı bulunduğunu hatırlattı. “İş bırakma eylemi keyfi değil, yasal ve meşrudur” denilen açıklamada, belediyenin hem kanunu hem de imzaladığı toplu iş sözleşmesini ihlal ettiği belirtildi.

“Belediye Hizmetleri Aksamışsa Sorumlusu Yönetimdir”

Sendika, yapılan iş bırakma eyleminin asli hizmetleri sabote etme amacı taşımadığını, aksine işçilerin haklı taleplerini duyurma amacıyla başlatıldığını vurguladı. Kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların sorumluluğunun, çalışanlarına maaş ödemeyen belediye yönetiminde olduğu ifade edildi.

“Hakkımızı Alana Kadar Bu Mücadele Sürecek”

DİSK/Genel-İş 10 No’lu Şube, belediye yönetimini sorumluluğunu yerine getirmeye, alacakları ödemeye ve iş barışını sağlamaya çağırdı. Açıklama, “Haklarımızı alana kadar bu mücadeleden geri adım atmayacağız” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sözleriyle son buldu.