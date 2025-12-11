Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ocak ayının ortalarında düzenlenmesi beklenen İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası seçimleri öncesinde iki adaylı bir kongrenin yaşanacağı öğrenilirken mevcut başkan Doğan Kılıç ile Aykut Yenice’nin karşı karşıya geleceği öğrenildi.

Aykut Yenice’den eleştiri yağmuru

Kemeraltı Çarşısı’nın tanınmış esnaflarından ve geçmiş dönemlerde de uzun yıllar başkanlık görevini yürütmüş olan Aykut Yenice, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği adaylık açıklamasında esnafların taleplerini kırmayarak yeniden aday olduğunun altını çizerken, özellikle mevcut başkan Doğan Kılıç’a yönelik sert eleştirilerde bulunması dikkat çekti.

Seçimlerde gerginlik olabilir

2022 yılından beri başkanlığı sürdüren ve geçtiğimiz seçimlerde Aykut Yenice’yi ciddi bir oy farkıyla seçimleri kazanan mevcut başkan Doğan Kılıç’ın da bir sonraki dönem aday olabileceği esnaf kulislerinde konuşulurken, 25 Ocak’ta gerçekleşecek seçimlerin gergin bir atmosferde yaşanabileceği iddia edildi.

Yenice’den Palandöken’e eleştiriler

Öte yandan, Yenice’nin başta Yalçın Ata olmak üzere esnaf teşkilatının önde gelen birçok ismine uzun süredir muhalif bir çizgide durduğu biliniyor. Bu durum, adaylık toplantısında yaptığı sert eleştirilerin teşkilat içindeki dengeleri yeniden hareketlendirdiği yorumlarına yol açarken. Yenice’nin çıkışlarının, bazı çevrelerde tepki topladığı; buna karşılık özellikle genç esnaf kesiminde 'değişim' talebini görünür kıldığı için olumlu karşılayanların da bulunduğu ifade edildi.