Son Mühür / Erkan Doğan - Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtlayan Özkul, özellikle artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

“İnsan hakları mücadeleyle kazanılmıştır”

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün tarihsel önemine değinen Av. Özkul, insan haklarının kadim bir mücadele sonucu elde edildiğini söyledi: “İnsan hakları kadimden bu yana insanoğlunun mücadele ettiği yegane bir husus. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Veda hutbesinde yaşam hakkı, eşitlik, mülkiyet hakkı ve benzeri bir çok insan hakkını ilgilendiren konuları açıkça dile getirmiştir. Bu haklar lütuf değildir, doğuştandır. Anayasa da bize eşitlik ilkesini açıkça sunuyor. Kimsenin kimseden üstün olmadığı, ırk, renk, din ayrımı gözetilmeksizin insanca yaşama hakkından söz ediyoruz.”

Yeni yargı paketi dolandırıcılık ve kart suçlarına düzenleme getiriyor

Dolandırıcılık suçlarında yaşanan ciddi mağduriyetlere dikkat çeken Özkul, 5237 sayılı TCK’nın ilgili maddelerinde yapılan değişiklikleri anlattı: “Yeni düzenlemeyle: Kredi ve banka kartlarının kötüye kullanılması suçunun tanımı genişletildi. Kart sahibinin rızasıyla alan ancak kötüye kullanan kişilere ilişkin özel bir düzenleme yapıldı. Suç tanımları netleştirildi, ceza aralıkları yeniden belirlendi” Özkul, geçmişte bu suçların “hırsızlık” veya “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında ağır ceza dosyalarına konu edildiğini, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu hatırlattı. Özkul, “Yeni maddeyle kişilerin kendi lehine veya başkasının menfaatine kartları kullanması suçu açıkça tanımlandı. Böylece ceza miktarları yeni düzenleme üzerinden uygulanacak.” dedi.

“Uyarlama ilkesi devrede: Ceza kesinleşmiş olsa bile hak var”

Yeni yargı paketinin en önemli başlıklarından birinin uyarlama mekanizması olduğunu belirten Özkul şunları söyledi: “Ceza yargılamasında hüküm kesinleştikten sonra yürürlüğe giren kanunun sanığın lehine yeni hükümler getirmesi sonucunda infaza yönelik izlenen metod yani tali bir yargılamadır” Yeni yargı paketinde sanığın lehine olan hususlarda uyarlama mekanizmasına başvuru yapılması gerektiği hususunda Özkul, önemli açıklamalarda bulundu. Özkul, “Hatta ceza infaz edilmiş olsa bile lehe kanun varsa yargılamanın uyarlanmasını talep edebilirsiniz. Lehe kanun uygulaması ceza kanunlarının lehe uygulanabilirlik ilkesinin bir sonucu gereğince kişinin hakkını koruyan bir mekanizmadır” diye konuştu. Özkul, İstinaf ve temyiz aşamasında olan davaların Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay lehe düzenleme nedeniyle re’sen bozma yapabileceğini ifade etti. Özkul, cezanın kesinleşmesi halinde ise, tali yol olan uyarlama mekanizmasının devreye gireceğini söyledi.

“Cezanız kesinleşmişse uyarlama hakkınızı unutmayın”

Hangi cezalar için başvuru yapılabileceği konusunda da bilgi veren Özkul, “Sanığın lehine düzenlenen suçlarda cezanın uyarlaması yoluna başvurulabilir. Yeni yargı paketinin getirdiği düzenlemelerin önemli olduğunu belirten Avukat Özkul son olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Tüm vatandaşlar olarak yasalara saygılı olmalıyız”