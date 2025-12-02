Emine Kulak/ Son Mühür- Bornova Belediyesi'nin Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nın birinci birleşimi dün gerçekleştirildi. Toplantıda, Bornova’nın Kızılay ve Ergene mahallelerindeki pazaryerlerine ilişkin önemli kararlar alınarak, Ergene’deki mevcut pazarın kapatılması ve Kızılay Mahallesi’nde AVM konseptinde modern bir pazaryeri kurulması, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararlar hakkında değerlendirmelerde bulunan İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin pazar düzenine ilişkin tutumuna destek verdi.

KÖYLÜ PAZARLARINA ELEŞTİRİ: “HALDEN ÜRÜN ALIP VERGİSİZ SATIYORLAR”

Erişen, “Ömer Başkan haklı. Her yerde pazar kurulduğunda esnafın ekmeği ile oynanıyor diye açıklama yapmış. Hak veriyorum. Çok doğru söylemiş. Zaten yeterince esnaf sıkıntıda. Muz satılıyor, limon satıyor. Köylü ne yetiştiriyorsa o satılması gerekli. Limon, muz İzmir’in neresinde yetişiyor? Köylü gidiyor halden alıyor, satıyor. Oda kaydı yok, vergi yok” diye konuştu.

“HER SOKAK BAŞINDA PAZAR OLMAZ”

Erişen, “Her yerde, her sokak başında köylü pazarı adı altında biz de istemiyoruz. Çevre temizliği, zabıta işi, esnafa zararı var. Her yerde pazarcılık yapmanın hiçbir anlamı yok” dedi.