AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ’da açıklamalarda bulundu. Parti teşkilatıyla bir araya gelen Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt vererek, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı üzerinden önemli mesajlar verdi.

“MİLLİYETÇİLİK, MEMLEKETİ YÜCELTME ÜLKÜSÜDÜR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet ettiği yönünde eleştirilerde bulunan Zorlu, Atatürk’ün sözlerinden örnekler vererek şöyle konuştu:

“Polemik siyaseti değil, memleketi kalkındırmak ve yüceltmek milliyetçiliktir. Türk dünyasını birleştirme idealidir. Milli Savunma Sanayi’ni yerlileştirmektir. Bunu gerçekleştiren de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Zorlu, muhalefetin şikayet siyaseti yürüttüğünü savunarak, Türkiye’nin hem iç hem dış politikada güçlü bir vizyonla ilerlediğini vurguladı.

“TÜRK DÜNYASI YÜZYILI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti’nin sadece Türkiye’de değil, Türk coğrafyasında da güçlü ilişkiler kurduğunu belirten Zorlu, “Türk Dünyası Yüzyılı” hedefinin altını çizdi:

“Türk devletleri arasındaki işbirliği, küresel sistemdeki krizler ve değişimler karşısında daha da önemli hale geldi. 8 Türk devleti bugün ortak bir vizyonla hareket ediyor. Bu birlik, sadece ekonomik değil; güvenliğin, barışın ve huzurun da teminatıdır.”

Ekonomik gelişmelere de değinen Zorlu, Türkiye’nin 1,5 trilyon dolarlık milli gelir seviyesine ulaştığını, Merkez Bankası rezervlerinin 190 milyar doları aştığını ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN SAĞDUYU ŞART”

PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın açıklamaları hakkında soruya yanıt veren Zorlu, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

“Bu süreçte tüm siyasi partilerin söylem ve eylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Biz, milletimizin huzurunu ve birliğini esas alıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasına zarar verecek hiçbir şeye izin vermeyeceğiz.”

Zorlu, sürecin sağduyu, sabır ve ortak sorumluluk bilinciyle yürütüleceğini belirterek, Türkiye’nin hem terörsüz bir ülke hem de terörsüz bir bölge inşa etme kararlılığında olduğunu söyledi.