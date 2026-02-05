Son Mühür- MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terörist Abdullah Öcalan üzerinden gündeme gelen “umut hakkı” tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, konuya ilişkin değerlendirmelerin mevzuat dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

“Hukuki yorumlarda mevzuat esas alınmalı”

Yıldız, hukuki başlıklarda yapılan haber ve yorumların ilgili mevzuata dayanmasının önemine dikkat çekerek, bu yaklaşımın haberin niteliğini artıracağını ifade etti. Paylaşımında Anayasa, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve İnfaz Kanunu’ndaki ilgili düzenlemelere yer verdi.

Koşullu salıverilme sürelerini hatırlattı

İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemelere değinen Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin, bazı suçlar bakımından belirli süreleri infaz etmeleri halinde koşullu salıverilme hakkı elde edebildiğini belirtti.

Buna göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlülerin 30 yıl, örgütlü suçlar kapsamında bu cezaya çarptırılanların ise 36 yıl infaz süresini tamamlamaları halinde koşullu salıverilmeden yararlanma hakkı doğuyor. Ancak Yıldız, bu sürenin doğrudan tahliye anlamına gelmediğini de vurguladı.

Devletin güvenliğine karşı suçlarda istisna

Yıldız, bazı suç türlerinde ise koşullu salıverilme hükümlerinin hiç uygulanmadığını hatırlattı. Türk Ceza Kanunu’nda “Devletin güvenliğine karşı suçlar”, “Anayasal düzene karşı suçlar” ve “Milli savunmaya karşı suçlar” kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen fiiller nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler için koşullu salıverilmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu düzenleme uyarınca söz konusu hükümlülerin cezalarının ömür boyu sürdüğünü ifade etti.

TMK’da da benzer düzenleme var

Yıldız, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 17. maddesinde de benzer bir hüküm bulunduğunu kaydederek, terör suçları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilenlerin koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamadığını, cezalarının ölümüne kadar devam ettiğini aktardı.

“Umut hakkı” ve AİHM içtihatları

Açıklamasında “umut hakkı” kavramına da değinen Yıldız, ömür boyu hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin bulunması gerektiği yönündeki görüşün bu şekilde adlandırıldığını belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarına atıf yapan Yıldız, tahliye umudu olmaksızın ömür boyu hapis cezası uygulanmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi kapsamında ihlal olarak değerlendirildiğini ifade etti.