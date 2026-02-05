Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği 2 köprü ve sekiz otoyolun özelleştirilme girişimi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği aralarında ''İzmir-Çeşme'' ve ''İzmir-Aydın'' otoyolunun da bulunduğu yol ve köprüler için düğmeye basıldığı ortaya çıkmıştı.

Bloomberg haberine göre, hükümet boğaz köprüleri ve bazı ücretli karayollarının özelleştirilmesi için E&Y'a yetki verilmiş durumda.



155 milyar TL bekleniyor...



''2026 için özelleştirmeden gelir hedefi OVP'de 185 milyar lira.

Eski OVP'de 2026 yılı özelleştirme hedefi 30 milyar liraydı'' hatırlatmasında bulunan ekonomist İnan Mutlu,

''İki köprü ve 8 otoyol özelleştirmesi için hedefin yaklaşık 155 milyar lira olduğunu söyleyebiliriz.

Biz o 155 milyar lirayı 2024 yılında geçiş garantili köprü ve otoyollara ve hasta garantili şehir hastanelerine devlet kasasından ödedik zaten.

2024'te şehir hastanelerine 90 milyar, otoyol ve köprülere 60 milyar olmak üzere devlet 150 milyar SADECE 1 yılda ödeme yaptı.

Şimdi aynı rakama 2 köprü ve 8 otoyolun işletme hakkını en az 29 yıllığına birilerine peşkeş çekecekler'' iddiasında bulundu.



Emekliler için 69 milyar TL'lik...



''Bazen rakamların büyüklüğü tam anlaşılamıyor.

İki köprü ve sekiz otoyol yaklaşık 155 milyar liraya özelleşecek. '' diyen İnan Mutlu,

''İktidar yaklaşık 5 milyon emeklinin en düşük emekli maaşını 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarmanın maliyetini 69 milyar lira olarak açıkladı.

Yani iki köprü ve sekiz otoyol haraç mezat satılacak'' mesajı verdi.

