Son Mühür- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, Çin merkezli otomotiv firması BYD’nin Manisa’daki yatırımına ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı.

BYD’nin yatırım taahhüdü gündemde

Milletvekili Kılıç, önergesinde BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında yatırım yapma ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim tesisi kurma taahhüdünü hatırlattı. Kılıç, söz konusu yatırım kapsamında bugüne kadar hangi aşamaya gelindiğini ve taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar ile olası teşvik iptallerini sordu.

Proje bazlı teşvik desteği vurgusu

Bakan Kacır, verdiği yanıtta BYD yatırımının mevcut teşvik mevzuatı çerçevesinde desteklendiğini belirtti. Yatırımın, proje bazlı destek sistemine dahil edildiğini ifade eden Kacır, bu kapsamda projenin niteliği, asgari koşulları, takvimi, firmanın yükümlülükleri ve taahhütlerinin net şekilde tanımlandığını aktardı. Amaçlarının, Türkiye’ye yeni nesil araç teknolojilerinin kazandırılması olduğunu kaydetti.

Bölge ekonomisine katkı hedefleniyor

Cevapta, yatırımın Manisa ili ve çevresinde ekonomik hareketliliği artırmasının beklendiği belirtildi. Otomotiv ana ve yan sanayi başta olmak üzere, sektörle tedarik ilişkisi bulunan farklı alanlarda yeni yatırımların önünün açılacağı ifade edildi. Projenin; ihracat kapasitesine, istihdama ve genel kalkınma hedeflerine katkı sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

İzleme ve denetim süreci sürüyor

Bakan Kacır, yatırımın tamamlanmasına ilişkin sürecin halen devam ettiğini bildirdi. Yatırımın öngörülen takvim ve şartlara uygun şekilde ilerlemesi için Bakanlık tarafından izleme ve denetim faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü açıkladı.

Yaptırımlar ve teminat mekanizmaları

Açıklamada, teşvik sistemi kapsamında desteklenen yatırımların taahhüt edilen şekilde tamamlanmaması halinde uygulanacak yaptırımların mevzuatta açıkça düzenlendiği hatırlatıldı. Bu düzenlemelerin BYD yatırımı için de geçerli olduğu belirtilirken, teminat mekanizmaları aracılığıyla kamu ve ülke çıkarlarının güvence altına alındığı vurgulandı.