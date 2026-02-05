Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, laiklik ilkesinin Anayasa’ya girişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güç, laikliğin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve inanç özgürlüğünün güvencesi olduğunu vurguladı.

“Laiklik, demokratik hukuk devletinin teminatıdır”

Çağatay Güç açıklamasında, laikliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“İnanç özgürlüğünün, toplumsal barışın ve demokratik hukuk devletinin teminatı olan laiklik ilkesinin Anayasa’ya girişinin 89. yıl dönümünü kutluyoruz.”

Güç, laikliğin bireylerin inançlarını özgürce yaşayabilmesinin yanı sıra devletin tüm yurttaşlara eşit mesafede durmasını sağladığını ifade etti.

Atatürk’e saygı ve minnet mesajı

Açıklamasında Cumhuriyetin kurucu değerlerine de vurgu yapan Güç, laiklik ilkesinin Türkiye’ye kazandırılmasında emeği geçenleri anarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Cumhuriyet kadrolarına saygılarını sundu.

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz” diyen Güç, laiklik ilkesinin korunmasının çağdaş Türkiye’nin geleceği açısından hayati önemde olduğunu belirtti.

Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girişi

Laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle resmen girdi. Bu düzenlemeyle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “altı oku” olarak bilinen cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri Anayasa’da yer aldı.