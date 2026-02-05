Son Mühür/Merve Turan- CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin iddiaların Türkiye boyutunun araştırılması amacıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazılı soru önergesi sundu.

“Ağır suç isnatları kamuoyunda endişe yaratıyor”

Özdemir, önergesinde Epstein dosyasında reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar, insan ticareti ve çocuk kaçakçılığı gibi son derece ciddi suçlamaların yer aldığını hatırlattı. Bu kapsamda basına ve çeşitli belgelere yansıyan bilgilerde, Epstein’in sahip olduğu ya da kullanımında bulunduğu belirtilen özel jetlerin farklı ülkelere gerçekleştirdiği uçuşlara dair kayıtların bulunduğunu ifade etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı iddiaları

Milletvekili Özdemir, söz konusu belgelerde 15 Temmuz 2010, 12 Eylül 2010, 6 Şubat 2011, 20 Mayıs 2011, 4 Eylül 2011, 18 Ocak 2012, 28 Ekim 2012, 15 Nisan 2013 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’na özel jet inişleri yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığını aktardı. Ayrıca N909JE ve N722JE kuyruk numaralı uçakların Epstein’e ait olduğunun basında yer aldığını vurguladı.

Resmi kayıtlar ve uçuş detayları soruldu

Özdemir, önergesinde bu tarihlerde Atatürk Havalimanı’na özel jet inişlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, söz konusu inişlere dair resmî kayıtların bulunup bulunmadığını sordu. Ayrıca belirtilen kuyruk numaralarına sahip uçakların Türkiye’ye başka tarihlerde iniş yapıp yapmadığının da kamuoyu tarafından merak edildiğini kaydetti.

Yolcu listeleri ve pasaport kayıtları gündemde

CHP’li vekil, bu uçuşlara ilişkin yolcu listelerinin, pasaport giriş-çıkış kayıtlarının, gümrük işlemlerinin ve vize verilerinin incelenip incelenmediğini de gündeme taşıdı. Türkiye’ye giriş yapan yolcular arasında reşit olmayan kişilerin bulunup bulunmadığının tespit edilip edilmediğini soran Özdemir, bu konuda yapılan çalışmalara açıklık getirilmesini istedi.

Soruşturma ve uluslararası iş birliği vurgusu

Özdemir, Epstein dosyasında yer alan çocuk kaçırma ve insan ticareti iddiaları dikkate alınarak Türkiye’de adli ya da idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını da sordu. Ayrıca Epstein ile doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olduğu değerlendirilen kişi veya yapılar hakkında herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini, basına yansıyan iddialar doğrultusunda olası para trafiğinin incelenip incelenmediğini gündeme getirdi.

Milletvekili Özdemir, son olarak uluslararası adli yardımlaşma ya da Interpol kapsamında Epstein dosyasıyla bağlantılı olarak Türkiye’den yabancı ülkelere bilgi paylaşımı yapılıp yapılmadığını veya Türkiye’ye iletilmiş bir bilgi ya da belge talebi bulunup bulunmadığını da sordu.

İşte o sorular...

1.) Yukarıda belirtilen tarihlerde İstanbul Atatürk Havalimanı’na özel jet inişleri gerçekleşmiş midir? Bu inişlere ilişkin resmî kayıtlar mevcut mudur?

2.) Jeffrey Epstein’in sahip olduğu ya da kullanımında bulunduğu belirtilen N909JE ve N722JE kuyruk numaralı uçakların, Türkiye’ye herhangi bir tarihte iniş yaptığı tespit edilmiş midir? edildiyse hangi tarihlerde kaç kez iniş gerçekleştirmiştir?

3.) Bu uçaklar ile yukarıda sıralanan tarihlerde gerçekleştiği belirtilen inişler arasında doğrudan bir bağlantı kurulmuş mudur; yoksa söz konusu uçakların Türkiye’ye farklı tarihlerde gelmiş olabileceği yönünde bir değerlendirme yapılmış mıdır?

4.) Türkiye’ye iniş yaptığı tespit edilen bu özel uçuşlara ilişkin olarak yolcu listeleri, pasaport giriş-çıkış kayıtları, gümrük kapısı işlemleri ve vize verileri incelenmiş midir?

5.) Bu uçuşlarla Türkiye’ye giriş yapan ve Türkiye’den çıkış yapan yerli ya da yabancı uyruklu kişiler kimlerdir? Bu kişiler arasında reşit olmayan yolcuların bulunup bulunmadığı tespit edilmiş midir?

6.) Epstein dosyasında yer alan çocuk kaçırma ve insan ticareti suç isnatları dikkate alınarak, Türkiye’de bu uçuşlar kapsamında adli veya idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Henüz başlatılmadıysa başlatmayı düşünüyor musunuz?

7.) Türkiye’de Jeffrey Epstein ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğu değerlendirilen kişi ya da yapılar hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma yürütülmüş müdür? Basında yer alan iddilar doğrultusunda işbirlikçilere yönelik para tirafikleri incelenmiş midir?

8.) Uluslararası adli yardımlaşma veya interpol kapsamında, Epstein dosyası ile bağlantılı olarak Türkiye’den yabancı ülkelere bilgi paylaşımı yapılmış mıdır ya da Türkiye’ye iletilmiş bir bilgi veya belge talebi bulunmakta mıdır?

Yanıt İçişleri Bakanı’ndan istendi

Nimet Özdemir, çocukların korunması, insan ticaretiyle mücadele ve uluslararası suç ağlarının ortaya çıkarılması açısından iddiaların şeffaf ve kapsamlı şekilde araştırılmasının önemine dikkat çekerek, sorularının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep etti.