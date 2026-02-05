Son Mühür - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda 10 ilin “sarı” kodla işaretlendiği Türkiye haritasını paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batısı ve Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Hangi illerimizde sağanak bekleniyor?

Muğla çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burdur ve Isparta'nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."