Son Mühür- Doğu Akdeniz'de gündemi hareketlendirecek haber Lübnan'nda geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda deniz sınırı anlaşmasını imzaladı.

İki lider, gazetecilere yaptıkları açıklamada, anlaşmanın Lübnan, Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Rum yönetimi ve AB arasında daha derin bir işbirliğinin sinyalini vereceklerini söyledi.

Kıbrıs ve Lübnan, 2007 yılında açık deniz deniz bölgelerini belirleyen bir ön anlaşmaya varmıştı ancak anlaşmanın Lübnan parlamentosu tarafından onaylanmasında gecikmeler yaşanmıştı.



Lübnan Enerji Bakanı Joseph Saddi, Lübnan kabinesinin iki ülkenin deniz sınırlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasının ardından enerji iş birliğini görüşmek üzere geçen ay Kıbrıs'ı ziyaret etmişti.



İsrail'le 2022'de imzalamıştı...



Lübnan ve İsrail, 2022 yılında ABD'nin arabuluculuğunda varılan bir anlaşmayla deniz sınırlarını belirledi .

Yapılan anlaşmaya göre, Lübnan'ın henüz deniz sınırını belirlemediği son ülke komşu Şara liderliğindeki Suriye olarak kalacak.

Lübnan, açık denizdeki gaz ve petrol keşiflerinin, 2019'da uzun süredir devam eden elektrik kesintilerini daha da kötüleştiren mali çöküşün tersine çevrilmesi için devlet gelirleri ve ekonomik faaliyet yaratmaya yardımcı olabileceğini umuyor.

Lübnan açıklarındaki blokların hiçbirinde henüz ticari olarak değerlendirilebilecek bir bulguya rastlanmadı.