Son Mühür- 9 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun kapsamında alınan harç tutarı güncellendi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Harç tutarı 1.000 TL oldu

Kararda, mevcut 710 TL olan yurt dışına çıkış harcının 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlendiği ifade edildi. Böylece, yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların ödeyeceği tutarda 290 TL artış gerçekleşmiş oldu.

Önceki ödemeler için fark alınmayacak

Geçici maddeye göre, kararın yayımlandığı tarihten itibaren onuncu günün sonuna kadar yapılacak yurt dışı çıkışlarında, daha önce ödenmiş olan harç tutarları için fark talep edilmeyecek. Yani karar öncesinde 710 TL ödeyen yolculardan ilave 290 TL alınmayacak.

Yürürlük ve uygulama

Karar, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Yurt dışına çıkış harcıyla ilgili uygulamaları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.