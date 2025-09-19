Son Mühür- Son dönemde parti içi iktidar rekabetiyle gündemden düşmeyen CHP, dışarıya yansıyan kaos görüntülerine rağmen zirvedeki yerini bırakacak gibi görünmüyor.

CHP'yi birinci sırada gösteren anket şirketlerinin son halkası HBS Araştırma oldu.

14 Mayıs 2023'de Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakından bilen araştırma şirketi olarak dikkati çeken HBS'nin 12-17 Eylül tarihleri arasında 3 bin 200 seçmenle gerçekleştirilen ''Bu pazar seçim olsa'' anketinin sonuçları belli oldu.

Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin zirvede yer aldığı araştırmada AK Parti'nin uzun zaman sonra yüzde 28 bandının altına gerildiği görüldü.



Kim, ne kadar oy aldı?



CHP yüzde 33.9

AK Parti yüzde 27.8

DEM Parti yüzde 8.1

MHP yüzde 7.0

İYİ Parti yüzde 5.8

Zafer Partisi yüzde 5.0

Yeniden Refah yüzde 4.3

TİP yüzde 1.7

Anahtar Partisi yüzde 1.6