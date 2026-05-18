Son Mühür/ Emine Kulak- Yağmur Daştan- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün mayıs olağan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde yapıldı. Toplantının gündemini 2025 yılı mali kesin hesap ve faaliyet raporu oluşturdu.

İzBB Başkanı Cemil Tugay ve AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe arasında 'Karşıyaka' üzerinden ipler gerildi.

Boztepe: içbir zaman büyük konuşma

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe gündem konusu hakkında söz aldı. Boztepe, "İzBB’yi dörde katlardınız dediniz, geçmişte karneniz var Karşıyaka’da.Bu lafı söyleyenleri kınıyorum. Yaptıklarımı anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Aslanlar gibi başkanlık yaptım. Yalan söylüyorsunuz. İzmir hakkında yalan söylemeyi bırakın. Son seçimde Karşıyaka’da başarısızlık yüzde 66.5 oyu nasıl aldık? Madem o kadar başarısızdım, böyle bir şey söyleyemezsiniz. O dönem sayın Tunç Soyer vardı. Kayıp kaçak Tunç Soyer döneminde yüzde 26’lara kadar düşmüştü. Ben size siyaset yapmıyorum. Sizin söylemlerinizi tekrarlıyorum: İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyonu’nda demişsiniz ki: “Bütün dünya dursa da biz durmayacak, Körfez’de çalışmaya devam edeceğiz.” Yine “İzmir Körfezi bizim cennetimiz, temizleyeceğiz” diyorsunuz. Demiyorsunuz ki “Bakanlık temizleyecek”, ‘Biz temizleyeceğiz’ diyorsunuz. “Deniz taksiler en yakın zamanda gelecek” dediniz. Cuma günü kesin hesapla ilgili tek cümle konuşmadın, haberi hükümete saldırdın. Hiçbir zaman büyük konuşma. Geçen günlerde Karşıyaka Meclisi’ni yaptırmadın" dedi.

Tugay: Yalan, iftira olur mu?

Daha sonra Tugay, Boztepe'nin konuşmalarına cevap olarak, "Sürekli iftira atarak konuşamazsın burada. Böyle bir yalan, iftira olur mu? Yapmayacaksın” dedi.

Bunun üzerine sesler yükseldi, gerginlik arttı. AK Partili Meclis Üyeleri ve CHP'li Meclis Üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ardından İZSU Faaliyet Raporu görüşmeleri için Başkan Tugay 'kifayeti müzakere' önerdi. Önerge, grup başkan vekilleri konuşma yapmadan oy çokluğuyla kabul edildi.