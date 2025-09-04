Karadeniz kıyısında yer alan Kırklareli’nin Vize ile Tekirdağ’ın Saray ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlık ve valilikten açıklama

Vize Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, “Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 4, 5, 6 Eylül günlerinde Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Tekirdağ Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla Saray ilçesinde 4-6 Eylül tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı.