Dr. Furkan Dölek, Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen fizikçilerden biri olarak uluslararası bilim camiasında tanınıyor. Ancak, 27 Ağustos’tan itibaren ABD’de kaybolmasıyla gündeme gelen Dölek, hem ailesini hem de bilim dünyasını endişeye sürükledi. 4 Eylül itibarıyla, Dölek’in New York’taki bir federal tutukevinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayın detayları merak konusu oldu. Peki, Furkan Dölek kimdir, ne oldu ve bulundu mu? İşte hayatı, kayboluş süreci ve son gelişmelere dair bilgiler.

Furkan Dölek Kimdir?

Furkan Dölek, 1989 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu ve 4 Eylül 2025 itibarıyla 36 yaşında. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bursuyla İsviçre’de doktorasını yaptı. CERN, Fermilab ve Virginia Tech Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda görev alan Dölek, karanlık madde, yüksek enerji fiziği ve parçacık fiziği üzerine uzmanlaştı. 500’den fazla makalesi ve 20 binden fazla atıf alan çalışmalarıyla uluslararası bilim camiasında saygın bir konuma sahip. 2023’te Virginia Tech’e davet edilen Dölek, burada veri uzmanı olarak çalıştı.

Ne Oldu?

Furkan Dölek, Mart 2024’te ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da çalıştığı sırada laboratuvarda usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Radyasyona maruz kalma ve veri silinmesi gibi sorunları rapor eden Dölek, bu paylaşımları sosyal medyada da duyurdu. Ancak, bu raporların ardından mobbinge uğradı, J1 vizesi Nisan 2024’te iptal edildi ve işten çıkarıldı. Vize iptaline karşı açtığı dava sonuçsuz kalınca, Dölek ABD’de vizesiz kaldı. Sesini duyurmak için Chicago’dan Kanada’ya protesto yürüyüşü başlattı. 27 Ağustos’ta Akwesasne-Mohawk bölgesinde gözaltına alındı ve kendisinden haber alınamadı. Ailesi, Türk yetkililere ve sosyal medyada #FurkanDolekNerede etiketiyle çağrıda bulundu.

Bulundu Mu?

4 Eylül’de Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nun girişimleri sonucu Furkan Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı. Kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, Dölek’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve sesinin güçlü geldiğini belirtti. Başkonsolosluk, süreci yakından takip ederken, Dölek’in hakim karşısına çıkacağı tarih henüz belirlenmedi. Aile, Dölek’in en kısa sürede Türkiye’ye dönmesini sağlamayı hedefliyor. Gözaltı nedeni tam olarak açıklanmadı, ancak protesto yürüyüşü sırasında vizesiz bulunması ve sınır bölgesindeki hareketleri bu durumla ilişkilendiriliyor.

Olayın Toplumsal Yankıları

Dölek’in kayboluşu, bilim insanlarının karşılaştığı kurumsal baskılar ve göçmen politikalarının etkileri üzerine tartışmaları alevlendirdi. Sosyal medyada #FurkanDolekNerede etiketiyle başlatılan kampanya, kamuoyunun dikkatini çekti. Ailesi, özellikle annesi Zuhal Dölek, oğlunun değerli bir bilim insanı olduğunu vurgulayarak yetkililerden destek istedi. Dölek’in durumu, bilim camiasında da yankı buldu; meslektaşları, onun cesur duruşunu ve bilimsel katkılarını destekleyen mesajlar paylaştı.

Gelecek Süreç

Furkan Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde tutulduğu doğrulansa da, serbest bırakılma veya Türkiye’ye dönüş süreci belirsizliğini koruyor. Başkonsolosluk, aileyi düzenli bilgilendiriyor ve hukuki süreçleri takip ediyor. Dölek’in durumu, hem Türkiye hem de uluslararası bilim camiasında yakından izleniyor. Olay, bilim insanlarının çalışma koşullarına ve göçmen politikalarına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.