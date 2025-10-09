Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan son düzenlemeyle birçok ilçede yeni atamalar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcılığı ve ilçe emniyet müdürlüklerine getirilen yeni isimler görevlerine başladı.

İl genelinde yeni atamalar yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen son görev değişiklikleriyle birlikte il genelindeki birçok ilçe emniyet müdürlüğü ve amirliğinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Söke İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İncirliova İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Taner Emre ve Çine İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Öner Oflaz, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

İlçe emniyet müdürlüklerine yeni isimler

Yeni görevlendirmeler kapsamında, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erdal Esen, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Pircem Kotan, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğügörevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Rasim Demirelli getirildi.

Ayrıca, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Başkomiser İzzettin Engin, Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliğigörevine ise Başkomiser Sebahattin Öztürk atandı.