Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan amatör balıkçının teknesine 3 yunus eşlik etti. Yunusların tekneyle birlikte yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizde keyifli anlar yaşandı

Kuşadası’nda sabahın erken saatlerinde arkadaşlarıyla balığa çıkan amatör balıkçı Kadir Akman, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Denize açıldıktan kısa bir süre sonra Akman’ın teknesine 3 yunus yaklaştı.

Tekneyle birlikte yüzdüler

Yunuslar, bir süre boyunca tekneyle aynı yönde ilerleyerek denizde büyüleyici bir manzara oluşturdu. Zaman zaman su yüzeyine çıkarak zıplayan yunuslar, Kadir Akman tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 2 dakika süren bu eşlik sırasında denizde sakin ama etkileyici bir görüntü oluştu.

“Unutulmaz bir anı oldu”

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Akman, yunusların kendisine eşlik etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Akman, “Denizde böyle bir ana tanıklık etmek benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Yunusların bizimle birlikte yüzmesi, doğanın sunduğu en güzel anlardan biriydi.” dedi.