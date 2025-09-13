Kırklareli'nde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ve Demirköy ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plajlarda hava ve deniz şartlarının elverişsizliği nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmenin yasak olduğu bildirildi. Vatandaşlardan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin sahillerde denetim yapacağı da vurgulandı. Demirköy Kaymakamlığı ise ilçe sahillerinde yüksek dalga boyları nedeniyle bugünden itibaren 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşların güvenliği için alınan bu kararın, hava koşulları düzelene kadar geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: AA