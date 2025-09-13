Son Mühür- Ankara’da üç ayrı köfte üretim tesisine yönelik operasyonda, piyasa değeri 14,5 milyon lirayı bulan 11 ton 250 kilogram kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Kamu kurumlarına satış yapıldığı ortaya çıktı

Ekol TV’nin aktardığı bilgilere göre, Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen baskınlarda tesislerde kaçak dana ve tavuk etlerinin depolandığı tespit edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, bu ürünleri bazı kamu kurumlarına sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Kaçak etlerin ulaştığı kurumlar arasında Gölbaşı Polis Koleji, Milli Kütüphane ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu da yer aldı.

Onlarca ton ürün imha edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda, binlerce kilogram et ve türev ürünlerin yanı sıra üretimde kullanılan makineler ve menşei belirsiz katkı maddeleri ele geçirildi. Numuneler alınarak incelenen tüm ürünlerin imha edildiği bildirildi. Kaçak üretim yapan tesislerin faaliyetleri durduruldu.

Ele geçirilen ürün listesi

Operasyonda el konulan ürünlerin miktarları şu şekilde açıklandı:

2 bin 931 kilogram piliç köfte

150 kilogram piliç harcı

640 kilogram tavuk eti

4 bin 240 kilogram dana yağı

2 bin 225 kilogram galeta un

80 kilogram tavuk derisi

1.440 kilogram dana eti

120 kilogram dana sucuk

120 kilogram sakatat eti

230 kilogram hindi eti

6 adet kıyma yoğurma makinası

Ayrıca etiketsiz ve menşei belirsiz ürünler arasında 1.250 kilogram dana ve tavuk karışımı, 20 kilogram soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram tanımlanamayan kimyasal madde bulundu.

Soruşturma sürüyor

Kaçak et operasyonuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ilgili kamu kurumlarıyla temasa geçilmesi için gerekli adımlar atıldı.