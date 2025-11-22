Tunceli merkez ilçesine bağlı mahalleler arasında tek kadın muhtar olan Selma İzci, kentin en kalabalık yerleşimlerinden biri olan yaklaşık 22 bin nüfuslu Atatürk Mahallesi'ni iki dönemdir temsil ediyor.

Hem kentin en büyük mahallesini yönetiyor hem de kadın erkek fark etmeksizin tüm mahalle sakinleriyle güçlü bir iletişim ağı kuruyor.

Öğretmenlikten muhtarlığa uzanan bir yol

Manisa’da doğup büyüyen Selma İzci, öğretmenlik mesleğini sürdürdüğü dönemde eşinin doğu görevi nedeniyle Tunceli’ye taşındı.

Kentte özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaparken çevresindeki insanların ısrarı ve desteğiyle muhtarlığa aday olmaya karar verdi.

İzci, bu süreci şöyle anlatıyor: “İlk başta aklımda yoktu. Eşimin arkadaşları ve çevremdekiler ‘buralısın, çevren çok, öğretmensin, biz seni destekleriz’ dediler.

Öğrencilerimin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle seçildim. Şimdi ikinci dönemim, toplam 6 buçuk yılı geride bırakıyorum.”

"Kadınlar her şeyi güzelleştiriyor"

Göreve geldiği ilk günden itibaren mahalle sakinleriyle yakın temas kuran İzci, kadınların yerel yönetimde bulunmasının hizmet kalitesini artırdığını vurguluyor.

Muhtar İzci, kadınların yönetime katkısına ilişkin şunları söyledi: “Bence kadınlar muhtar olmalı. Kadınlar daha özverili çalışıyor, her şeyi daha güzelleştiriyor.

Mahalle sakinleri de dertlerini kadınlara daha rahat anlatıyor. Kurumlara gittiğimde de daha çok destek görüyorum.”

"Hayatın her alanının içindeler"

İzci, Tunceli’nin genel olarak kadınlara değer verilen bir kent olduğunun altını çizerek, özellikle kadınların eğitimde, istihdamda ve sosyal hayatta daha aktif olduğuna dikkat çekiyor.

“Tunceli’de kadınlara çok önem veriliyor. Çünkü gerçekten çok çalışıyorlar, çok okuyorlar, hayatın her alanının içindeler. Bu yüzden burada kadınlara verilen önem çok daha fazla” dedi.

Kadınların yönetime katılımı artmalı

İzci, özellikle genç kadınlara yerel yönetimlerde daha fazla yer alma çağrısında bulunuyor. Mahalle yönetiminde kadın dokunuşunun fark yarattığını söyleyen muhtar, Tunceli’de daha fazla kadının muhtarlığa aday olmasını istiyor.