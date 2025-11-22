Çankırı’nın İncili Çeşme Mahallesi’nde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki eve sıçradı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken evler kullanılmaz hale geldi.

Alevler bir evden diğerine sıçradı

Yangın, İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak’ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki eve de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki ev tamamen zarar gördü

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında her iki evin de kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ile Asayiş Şube Müdürü Volkan Birlik’in bölgedeki çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edildi.