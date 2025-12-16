TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Karşıyaka, ilk yarının son deplasman mücadelesinde Söke 1970 SK’ya konuk olacak. Didim Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabaka yarın saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşma için konuk ekip taraftarlarına 100 kişilik tribün kontenjanı ayrıldığı bildirildi.

Moraller yüksek, Namık Barış’tan iyi haber

Geçtiğimiz hafta Bornova 1877’yi 3-1 mağlup ederek zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma gelen yeşil-kırmızılı ekipte morallerin yüksek olduğu öğrenildi. Bornova karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Namık Barış’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve teknik heyeti sevindirdiği belirtildi.

İlk yarı tire maçıyla tamamlanacak

Karşıyaka, Aydın deplasmanının ardından sezonun ilk yarısını 22 Aralık Pazartesi günü sahasında Tire 2021 FK ile oynayacağı maçla noktalayacak. İzmir temsilcisi, ligde geride kalan 13 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Yeşil-kırmızılılar, lider Kütahyaspor’un 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Söke 1970 Play-Off hesapları yapıyor

Ev sahibi Söke 1970 SK ise ligde 21 puanla sekizinci basamakta yer alıyor. Üst üste iki galibiyetin ardından geçtiğimiz hafta Tire FK’ya mağlup olan Aydın temsilcisi, Play-Off hattına yaklaşmak için sahaya çıkacak.

Disiplin süreci gündemde

Öte yandan futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında Karşıyaka ve Söke 1970’den 8’er futbolcunun hak mahrumiyeti cezası aldığı biliniyor. Ayrıca iki kulüpten birer genç oyuncunun da geçtiğimiz hafta PFDK’ya sevk edildiği kaydedildi.